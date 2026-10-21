Wall Street Journal: На встречу Путина, Си и Трампа по Украине Зеленского звать не собираются Троим тяжеловесам клоун не товарищ, «большая тройка» спокойно всё решит и без укро-фюрера Алексей Песков Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Президент России Владимир Путин предложил лидерам США и Китая встретиться втроем в следующем месяце, чтобы вместе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином обсудить ключевые вопросы по урегулированию ситуации на Украине.