Wall Street Journal: На встречу Путина, Си и Трампа по Украине Зеленского звать не собираются Троим тяжеловесам клоун не товарищ, «большая тройка» спокойно всё решит и без укро-фюрера Алексей Песков Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Президент России Владимир Путин предложил лидерам США и Китая встретиться втроем в следующем месяце, чтобы вместе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином обсудить ключевые вопросы по урегулированию ситуации на Украине.
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На Ялтинскую встречу Гитлера тоже не звали...
А кто такой Зеленский - самовыбранный президент, клоун ... и вообще мы, что думаем отдать завоеванное в угоду америкосам? не жирно ли за жизнь военных и гражданских россиян?
этого огрызка зелю уже давно пора обнулить.............
"А зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен." Формула любви
А на хрена там нужен Зеленский? Он кукла,и не более.
Трамп еще тот бобер. у него семь пятниц на неделю. если такое можно было без клоуна . то почему только сейчас. или еще очередная ловушка для тек кто верит в сказки Трампа. за все время их столько было что можно писать книгу.
« Конечно, полностью без присутствия кого-то из Киева урегулировать украинскую проблему невозможно » – сказал
Песков. По его словам кто-то в Киеве должен принять ответственное решение, "это обязательно."
Представитель Кремля подчеркнул, что позиция Москвы не изменилась: России нужен мир на Украине, а не перемирие.