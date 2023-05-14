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Анализ развития отношений ядерных держав

Анализ развития отношений ядерных держав

Ядерное оружие — это оружие, уничтожающая мощность которого обусловлена огромным энергетическим импульсом, выделяющимся при ядерных реакциях расщепления и синтеза.

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