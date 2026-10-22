Несмотря на попытки президента США Дональда Трампа оживить переговоры по украинскому урегулированию, мирный процесс зашел в тупик, и развязка в ближайшем будущем не предвидится, пишут западные СМИ в день встречи Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге .