Несмотря на попытки президента США Дональда Трампа оживить переговоры по украинскому урегулированию, мирный процесс зашел в тупик, и развязка в ближайшем будущем не предвидится, пишут западные СМИ в день встречи Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге .
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