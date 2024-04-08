Раскрыта мошенническая схема на основе «серого» импорта автомобилей

В зоне повышенного риска стать жертвой мошенников оказались владельцы автомобилей, а также те, кто только собирается приобрести транспортное средство: так, злоумышленники под видом частных посредников по «серому» импорту выстроили обманную схему на основе льготных ставок утилизационного сбора.
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