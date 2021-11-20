Лепёхин - о Дзюбе: У Карпина нет никакого резона снова вызывать его в сборную. Я рад за Дзюбу, он бьет рекорды, но двигается по полю все же очень мало

Экс-футболист "Зенита" Константин Лепёхин поделился мнением о будущем Артема Дзюбы в сборной России. - Дзюба забил уже 10 голов за 15 матчей чемпионата, может ли Карпин вызвать его на стыковые матчи? - Я не думаю, что при нынешнем тренере сборной шансов на возвращение Артема в национальную команду почти нет.
Популярные статьи
- ФЕДУН в Италии общается с Ваноли. МАКЛАКОВ: Игра «Спартака»? Отбывание с надеждой на выигрыш. КАВАЗАШВИЛИ: Команда прогрессирует
- Воспитанницы Тутберидзе снова в лидерах - Щербакова выиграла Гран-при Франции, Косторная - с серебром. Причем обе - с падениями
- Что сказал Дзюбе и Кержакову Веретенников? Первый обошел его по голам в РПЛ, второй - по голам во всех турнирах