ИИ в Китае требует постоянных инвестиций

Несмотря на то, что система DeepSeek (официальный сайт) поставила под сомнение экономическую эффективность больших языковых моделей, необходимо продолжать инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта, заявил Робин Ли (Robin Li), соучредитель и генеральный директор китайского технологического тяжеловеса Baidu Inc.
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