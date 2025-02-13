ИИ в Китае требует постоянных инвестиций

Несмотря на то, что система DeepSeek (официальный сайт) поставила под сомнение экономическую эффективность больших языковых моделей, необходимо продолжать инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта, заявил Робин Ли (Robin Li), соучредитель и генеральный директор китайского технологического тяжеловеса Baidu Inc.