Нью Информ

1 342 подписчика

ФСБ показала кадры задержания активистки движения «ЯМыФургал» по делу о госизмене

ФСБ показала кадры задержания активистки движения «ЯМыФургал» по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ опубликовали кадры с моментом задержания жительницы Хабаровска по делу о госизмене. Женщина отправляла деньги ВСУ для покупки военного оборудования.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх