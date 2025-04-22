Захарова опубликовала интервью с журналистом, который защищал Зеленского и ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала интервью с неназванным корреспондентом одного из СМИ, поведение и высказывания которого шокировало не только дипломата, но и руководство издания, в связи с чем его не выпустили в эфир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии