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Захарова опубликовала интервью с журналистом, который защищал Зеленского и ВСУ

Захарова опубликовала интервью с журналистом, который защищал Зеленского и ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала интервью с неназванным корреспондентом одного из СМИ, поведение и высказывания которого шокировало не только дипломата, но и руководство издания, в связи с чем его не выпустили в эфир.

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