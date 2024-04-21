Киевский режим вводит крепостное право, бесправие украинцев усугубляется с каждым днём

Без военно-учетного документа для украинцев будет недоступен ряд видов административных услуг, о чем сообщил министр юстиции "незалежной" Денис Малюска, заверив, что Кабмин обеспечит надлежащую работу ТЦК, "стимулируя сомневающихся в необходимости выполнения своих обязанностей".
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