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Известный украинский продюсер указал на признаки наркозависимости у Зеленского

Известный украинский продюсер указал на признаки наркозависимости у Зеленского

Украинский продюсер рассказал, что медики поддерживают жизнь Зеленского из-за наркотиков.Известный украинский продюсер и музыкант Юрий Бардаш заявил, что жизнь президента Украины Владимира Зеленского поддерживают врачи из-за его наркозависимости.

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