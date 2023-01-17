Известный украинский продюсер указал на признаки наркозависимости у Зеленского

Украинский продюсер рассказал, что медики поддерживают жизнь Зеленского из-за наркотиков.Известный украинский продюсер и музыкант Юрий Бардаш заявил, что жизнь президента Украины Владимира Зеленского поддерживают врачи из-за его наркозависимости.