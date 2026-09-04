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Актуальная информация об обстановке на линии фронта 4 сентября (обновляется)

Актуальная информация об обстановке на линии фронта 4 сентября (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Сергей Бобылев 14:01 В Севастополе ВС РФ, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 7 вражеских БПЛА, пострадавших нет 13:19 МО РФ сообщили об освобождении Никаноровки в ДНР 12:52 В Дачном Одесской области масштабный пожар, горят грузовики — ВС РФ поразили склад сети АТБ 12:36 Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Грузское Донецкой Народной Республики.

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