Источник фото: РИА Новости / Сергей Бобылев 14:01 В Севастополе ВС РФ, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 7 вражеских БПЛА, пострадавших нет 13:19 МО РФ сообщили об освобождении Никаноровки в ДНР 12:52 В Дачном Одесской области масштабный пожар, горят грузовики — ВС РФ поразили склад сети АТБ 12:36 Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Грузское Донецкой Народной Республики.