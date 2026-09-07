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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Худайбердиева о конфликте с охранником «РЖД-Арены»: «Мне принесли извинения, мы спокойно обсудили ситуацию. Не стоит дальше развивать эту историю»

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева сообщила, что конфликт между ней и сотрудниками безопасности «РЖД-Арены» исчерпан.

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