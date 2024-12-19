Про сходство В. Путина с Октавианом Августом и Кутузовым

Давайте в день "Итогов года" о Верховном.Ещё десять лет тому назад нашего Верховного называли сравнивали с победителем Карфагена, римским полководцем Фабием Кунктатором (медлителем) - "Фабийслил!", или Владимир Кунктатор.
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