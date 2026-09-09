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Газета.ру

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В Сеуле заявили, что военные КНДР пересекли границу более 20 раз за месяц

В Сеуле заявили, что военные КНДР пересекли границу более 20 раз за месяц

Представители комитета начальников штабов ВС Республики Корея заявили, что военные КНДР пересекли демаркационную линию более 20 раз за месяц.

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