Генерал СВР: Пригожина убрали не наши – иначе это сделали бы в Африке

Виктор Луговой Неверная формула, думается. Не "Пригожина убрали не наши", а "Наши Пригожина не убирали". Пока нет результатов следствия, профессионально не есть возможно утверждать, что его вообще кто-то убрал. Ждём. А версий тут ещё будет много.

Владимир Игнатьев Ну наши могли это сделать так специально , для именно таких выводов , а если не так , будет ли ответка? А то видели ли в расслабоне живут партнёры Путина...