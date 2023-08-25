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Генерал СВР: Пригожина убрали не наши – иначе это сделали бы в Африке

Генерал СВР: Пригожина убрали не наши – иначе это сделали бы в Африке

Политнавигатор Генерал СВР в отставке Леонид Решетников категорически отверг версию о возможности ликвидации главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина российскими спецслужбами в качестве наказания за попытку мятежа в июне.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Неверная формула, думается. Не &quot;Пригожина убрали не наши&quot;, а &quot;Наши Пригожина не убирали&quot;. Пока нет результатов следствия, профессионально не есть возможно утверждать, что его вообще кто-то убрал.  Ждём. А версий тут ещё будет много.
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2 час.
Владимир Игнатьев
Ну наши могли это сделать так специально , для именно таких выводов , а если не так , будет ли ответка? А то видели ли в расслабоне живут партнёры Путина...
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2 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Мутно все это.Но Пригожина и Уткина очень жаль,очень!
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1 час.

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