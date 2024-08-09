В оздоровительном лагере "Золотой колос" состоялся заезд детей на четвертую профильную смену "Я - доброволец", направленную на гражданско-патриотическое воспитание.
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В оздоровительном лагере "Золотой колос" состоялся заезд детей на четвертую профильную смену "Я - доброволец", направленную на гражданско-патриотическое воспитание.