Документалка: Великие географические открытия (5 серий)

Исследователь Пол Роуз воссоздает легендарные морские путешествия, в ходе которых были сделаны великие открытия, повлиявшие на современную жизнь: торговлю, производство, развитие медицины, биологии, геологии и астрономии.
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