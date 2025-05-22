Интернациональная «Пятнашка» продвигается на Донбассе, ВСУ в панике бегут: Карта специальной военной операции на Украине на 22 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНа донецком направлении — резкое обострение.
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