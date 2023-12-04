Доживет ли Украина до февраля 2024 года? У американцев есть сомнения

Роман Рейнекин. Как я уже писал ранее, сбежавший на Запад Арестович будет работать «торпедой», атакующей внешне монолитный корабль Зеленского, максимально расшатывая позиции нынешнего хозяина Банковой внутри и вовне Украины.
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