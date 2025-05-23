Сергей Собянин рассказал о развитии малоинвазивной хирургии в Москве

Время пребывания в стационаре занимает несколько часов В городских больницах организована сеть специализированных отделений – стационаров дневного пребывания, предназначенных для проведения малотравматичных процедур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии