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Сергачев о 0-1 с «Колорадо»: «Тампа» уверена в себе. Василевский – лучший вратарь мира и почти выиграл матч»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев высказался о поражении от «Колорадо» (3:4 ОТ, 0-1). «Ничего необычного.

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