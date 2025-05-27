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Биржа биткоинов: как выбрать надежную платформу для торговли

Введение в биржи биткоинов: что это и зачем они нужны Биржа биткоинов — это специализированная онлайн-платформа, где пользователи могут покупать, продавать и обменивать криптовалюты, включая биткоин, на другие цифровые активы или фиатные деньги.

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