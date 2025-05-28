Два рейса отменили в Толмачёво из-за атаки БПЛА на Москву

В аэропорту Новосибирска сообщили об отмене двух рейсов "Аэрофлота"В связи с атакой ВСУ при помощи БПЛА на Москву в аэропорту Шереметьево были введены ограничения на полёты, что привело к отмене двух рейсов, связанных с Новосибирском.
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