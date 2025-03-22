Украинское Минобороны заманивает молодежь в ВСУ подпиской на Netflix

КИЕВ, 22 марта, ФедералПресс. Минобороны Украины использует необычные методы для привлечения молодежи в армию: в рамках рекламной кампании молодым рекрутам предлагают потратить обещанные Владимиром Зеленским подъемные в размере миллиона гривен на 185 лет премиум-подписки на Netflix или 33 миллиона робуксов, внутриигровой валюты популярной игры Roblox.