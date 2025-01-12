В Российской академии предложили тестировать детей мигрантов

Принятие закона, предусматривающего обязательное тестирование детей-мигрантов на владение русским языком перед зачислением в образовательные учреждения, способствует повышению качества образовательной системы.
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