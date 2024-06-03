Если хочется на море и ремонт: разбираемся с ПСБ, как накопить средства

Реклама. F7NfYUJCUneLs21vXosm Оплатить путевку на море, отремонтировать квартиру, обновить мебель и домашнюю бытовую технику — что делать, если семья хочет и то, и другое, а денег пока недостаточно? Выходов обычно два: взять кредит или взять тайм-аут и докопить нужную сумму.