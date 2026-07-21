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У россиянина остановилось сердце из-за экзотической кухни в Таиланде

У россиянина остановилось сердце из-за экзотической кухни в Таиланде

Супруги приобрели фастфуд у уличного торговца и вскоре после еды мужчина почувствовал себя плохо — у него началась диарея, тошнота и судороги.

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