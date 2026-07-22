Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 923 подписчика

Названа дата следующего боя боксера Дмитрия Бивола

Названа дата следующего боя боксера Дмитрия Бивола

Спортсмену 35 лет. На его счету 25 побед и только одно поражение. Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол проведет следующий бой 12 декабря 2026 года в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на команду боксера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии