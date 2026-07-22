Названа дата следующего боя боксера Дмитрия Бивола

Спортсмену 35 лет. На его счету 25 побед и только одно поражение. Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол проведет следующий бой 12 декабря 2026 года в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на команду боксера.
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