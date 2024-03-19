GT: Си Цзиньпин показал уверенность КНР в стабильности России AlexCoderGT: Си Цзиньпин показал уверенность КНР в стабильности России AlexCoder В России произошло важное событие Вчера, 18 марта, стало известно, что действующий российский лидер Владимир Путин переизбран на новый срок.