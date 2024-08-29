В Курской области задержаны диверсанты, планировавшие взрыв нефтехранилища

Задержали группу диверсантов, планировавших взрыв на нефтехранилище сотрудники правоохранительных органов в Курской области, об этом 29 августа сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
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