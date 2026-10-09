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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мареска о финансовых нарушениях «Ман Сити»: «Правильный момент для обсуждения вопроса наступит, когда выиграем апелляцию. Доверяю владельцу»

Главный тренер « Манчестер Сити » Энцо Мареска выразил доверие владельцам клуба на фоне признания клуба виновным по всем пунктам обвинений, связанных с нарушениями финансовых правил АПЛ.

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