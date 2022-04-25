Мировое обозрение

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Минобороны России: уничтожено шесть тяговых подстанций железных дорог на западной Украине

Минобороны России: уничтожено шесть тяговых подстанций железных дорог на западной Украине

Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень, через которые осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировки войск на Донбассе.

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