Минобороны России: уничтожено шесть тяговых подстанций железных дорог на западной Украине

Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень, через которые осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировки войск на Донбассе.
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