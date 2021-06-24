Вести Кузбасс

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В Кемерове открылась уникальная выставка

В Кемерове открылась уникальная выставка

История коренного населения, личные дела руководителей шахт, документы по промышленному освоению Кузбасса   презентовали ученые.

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