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I'll Never Watch "Scream" The Same Way After Hearing Skeet Ulrich's Behind-The-Scenes Stories

I'll Never Watch "Scream" The Same Way After Hearing Skeet Ulrich's Behind-The-Scenes Stories

Thirty years after Scream hit theaters, we sat down with Billy Loomis himself to hear about the intense finale shoot, working with Wes Craven, and his chemistry with Matthew Lillard.

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