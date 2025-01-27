Полицейские в Самарской области оказали помощь женщине-водителю, чей автомобиль заглох на дороге

В вечернее время инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по г. Самаре старший лейтенант полиции Николай Негодяев и лейтенант полиции Павел Гонтарев, находясь на маршруте патрулирования,, обратили внимание на заторовую ситуацию на дороге и, включив проблесковые маячки, поспешили выяснить, в чем дело.