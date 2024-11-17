Театр балета Бориса Эйфмана представил «Русского Гамлета» в Шанхае

16 ноября Санкт-Петербургский государственный академический театр балета под руководством Бориса Эйфмана показал постановку «Русский Гамлет» на сцене Центра восточного искусства в Шанхае, сообщает «Культуромания».
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