Китайские чиновники выразили недовольство новыми ограничениями на поставк...

Китайские чиновники выразили недовольство новыми ограничениями на поставку оборудования ASML для выпуска чиповВ конце прошлой недели власти Нидерландов решили синхронизировать свои правила экспортного контроля с американскими, в результате чего в них были включены две дополнительные модели литографических сканеров ASML для выпуска чипов.
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