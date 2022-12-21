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Малоизвестные и интересные факты о болте

Малоизвестные и интересные факты о болте

Мало кто знает, что с болтом связано много интересных фактов: Возвращаясь к пятнадцатому веку, болтами были соединены все части миланских доспехов, благодаря чему все их части были подвижными; При строительстве современного Крымского моста было использовано около 800 тысяч болтов, вес которых равен трем самолетам Боинг-747; Несколько десятилетий назад слово ассоциировалось со стрелой, выстреливаемой из арбалета; Норвежским скульптором была представлена коллекция скульптур из болтов с названием «Живые болты»; Если делается соединение на гайку, то оно будет называться болтовым, а если элемент крепления входит в деталь, то уже будет называться винтовым соединением; Ямайский легкоатлет, бегающий на короткие дистанции, носит имя Усэйн Болт; В настоящее время существуют болты с индикатором силы крутящего момента, т.

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