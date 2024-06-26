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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Среда, 2️⃣6️⃣ июня, 2024 год

Среда, 2️⃣6️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🚫 Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом ⛓ Международный день в поддержку жертв пыток 🛠 День изобретателя и рационализатора в России 🪥День рождения зубной щетки 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1940 год - в СССР принят указ о введении 8-часового рабочего дня, 7-дневной рабочей недели и уголовной ответственности за опоздание и не выход на работу 📔 1942 год - образована Гвардейская Краснознаменная танковая Кантемировская дивизия 📔 1945 год - в СССР установлено звание Генералиссимус Советского Союза, первым и единственным его обладателем стал И.

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