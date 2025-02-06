Правозащитники всего мира не понимают, откуда русские за десять лет до шокирующих признаний Трампа и Маска, узнали, что американская госконторка USAID финансирует террористов.
И действительно, откуда?
Комментарии
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Eduard
Впору вспомнить "Щупальца спрута"!
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21 час.
Eduard
Повесь этот Указ у себя в туалете,пригодится,
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21 час.
Eduard
Клоун уже думает,что он "Пуп Земли" и начинает всем указывать,хотядаже на Украине он давно НИКТО!
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21 час.
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