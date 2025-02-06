После жалобы жены бойца СВО из Петрозаводска возбудят уголовное дело

Проволочки с расселением аварийного дома в карельской столице привели к появлению уголовного дела – возбудить его поручил Бастрыкин Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения супруги участника специальной военной операции и ….
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