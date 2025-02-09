Пулково более часа не принимал и не выпускал самолеты

Над Ленобластью сбили беспилотник. В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения. Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.