Пулково более часа не принимал и не выпускал самолеты

Над Ленобластью сбили беспилотник. В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения. Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.
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