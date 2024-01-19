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Глава РЖД Белозёров: в 2026 году в России запустят полностью беспилотный поезд

Глава РЖД Белозёров: в 2026 году в России запустят полностью беспилотный поезд

Глава РЖД Олег Белозёров заявил, что через два года в России запустят полностью беспилотный поезд. Во время пленарной дискуссии «Транспортная система будущего в интересах пассажира» в рамках выставки-форума «Россия» он рассказал, что летом 2024 года холдинг запустит на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3 «А».

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