Олеся Стамате исключена из состава Национальной комиссии по европейской интеграции

Депутат Олеся Стамате, вице-председатель ПДС и бывшая председатель парламентской комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету, была исключена из состава Национальной комиссии по европейской интеграции, созданной в апреле 2022 года.
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