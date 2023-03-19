В Хабаровском крае впервые провели День кыргызской культуры

18 марта в Хабаровске состоялся День кыргызской культуры - «Ак Калпак». В Хабаровском государственном институте культуры звучали стихи, песни, были исполнены национальные танцы, состоялись показательные выступления по национальным видам спорта.
18 марта в Хабаровске состоялся День кыргызской культуры - «Ак Калпак». В Хабаровском государственном институте культуры звучали стихи, песни, были исполнены национальные танцы, состоялись показательные выступления по национальным видам спорта.
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