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В Хабаровском крае впервые провели День кыргызской культуры

В Хабаровском крае впервые провели День кыргызской культуры

18 марта в Хабаровске состоялся День кыргызской культуры - «Ак Калпак». В Хабаровском государственном институте культуры звучали стихи, песни, были исполнены национальные танцы, состоялись показательные выступления по национальным видам спорта.

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