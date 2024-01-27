«Израильтяне не хотят лететь в Южную Африку»: израильская авиакомпания приостанавливает полеты в ЮАР из-за иска о геноциде в суд ООН

Крупнейшая авиакомпания Израиля El Al объявила, что временно вынуждена прекратить полёты в Южную Африку, так как количество желающих посетить эту страну израильтян значительно упало после иска ЮАР против Израиля.
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