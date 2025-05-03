Андрей Бунич уверен, что дисбаланс на рынке труда возник из-за резкой переориентации экономики Потребность в кадрах для российского среднего и крупного бизнеса в 2024 году выросла до рекордных 7,6% от имеющихся рабочих мест или 2,2 млн человек, свидетельствуют данные Росстата.
Кадровый голод по-русски: Работников хватает, но бизнесмены мечтают о рабах
Комментарии
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Вадим Лебедев
Почти тридцать лет разводили трутней а теперь некому мёд делать...
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16 час.
Vladimir Lioubimcev
Россиян УВОЛЬНЯЛИ, чтобы взять мигрантов. ТАК заставляли делать местные власти. А какие предприятия не исполняли данное "ценное указание", тех начинали проверять, писать акты, штрафовать и преследовать, вплоть до закрытия.
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15 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.
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14 час.
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