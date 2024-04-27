Стоит хотя бы однажды увидеть цветущую песчанку, и она непременно завоюет ваше сердце

Как только вы увидите цветущую песчанку, она наверняка покорит ваше сердце. Это отличные почвопокровные растения, наполненные минимальным количеством почвы и способные волшебным образом преобразить каменистые сады, альпинарии или трещины в каменных стенах.
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