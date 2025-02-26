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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Чехлы Clicks с qwerty-клавиатурой отныне предлагаются для смартфонов Google, Motorola и Sam...

Чехлы Clicks с qwerty-клавиатурой отныне предлагаются для смартфонов Google, Motorola и Sam...

Чехлы Clicks с qwerty-клавиатурой отныне предлагаются для смартфонов Google, Motorola и SamsungБольше года назад стартап Clicks начал продажу чехлов с физической клавиатурой для смартфонов Apple iPhone, с тех пор было реализовано более 100 000 экземпляров, и теперь производитель готов предложить аналогичные чехлы для владельцев смартфонов Google Pixel, Motorola Razr и Samsung Galaxy S25.

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