Горбаченко рассказал о взлёте интереса к автосимуляторам в России

Александр Горбаченко комментирует растущий интерес к автосимуляторам в России. За первые шесть месяцев 2026 года русские купили почти 80 тысяч игровых рулей.
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